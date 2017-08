Fatih Akin im Oscar-Rennen

Deutschland schickt Fatih Akins Hamburg-Thriller „Aus dem Nichts“ ins Rennen um eine Oscar-Nominierung in der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“. Dies hat German Films heute bekannt gegeben. Insgesamt standen elf Produktionen auf der deutschen Nominierungsliste, darunter auch das FFHSH-geförderte Drama „Gleissendes Glück“.

Maria Köpf, Geschäftsführerin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, sagt dazu: „Tolle Nachrichten aus München: Mit ‚Aus dem Nichts‘ hat – nach Maren Ades Erfolgsfilm ‚Toni Erdmann‘ – wieder eine FFHSH-geförderte Produktion die Chance auf eine Oscar-Nominierung. Wir freuen uns sehr darüber, auch weil wir die Entstehung des Films von Beginn an begleiten durften.“

Über den Film:

In Fatih Akins Thriller Aus dem Nichts spielt die international renommierte Schauspielerin Diane Kruger die junge Mutter Katja, welche bei einem Bombenanschlag Mann und Sohn verliert. Die Polizei fasst zwei Verdächtige: Ein junges Neo-Nazi-Paar. Katja will Gerechtigkeit – für sie gibt es keine Alternative. Beim Filmfestival in Cannes wurde Kruger für ihre Rolle als beste Darstellerin ausgezeichnet. Realisiert wurde der Film von Akins Produktionsfirma bombero international in Koproduktion mit Warner Bros. Film Productions Germany, Macassar Productions, Pathé und corazón international. Der größte Teil der Dreharbeiten fand in Hamburg statt. „Aus dem Nichts“ kommt am 23. November 2017 in die deutschen Kinos.

Über die Academy Awards:

Die 90. Oscar-Verleihung findet am 4. März 2018 in Hollywood statt. Über die Nominierungen in der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ entscheidet die Academy in Hollywood. Die Nominierungen sollen am 23. Januar 2018 bekanntgegeben werden.