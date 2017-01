Erster Spatenstich für Meistermeile

Mit der MEISTERMEILE entsteht am Offakamp in Eimsbüttel Norddeutschlands erstes innerstädtisches Zentrum für Handwerk auf mehreren Etagen. Für das Modellprojekt erfolgte jetzt der symbolische Erste Spatenstich. Zum Spaten griffen auf dem Bauplatz Wirtschaftssenator Frank Horch, Handwerkskammerpräsident Josef Katzer, Eimsbüttels Bezirksamtsleiter Kay Gätgens, für die Sprinkenhof GmbH Geschäftsführer Martin Görge und stellvertretend für künftige MEISTERMEILE-Mieter Dachdeckermeister Matthias Alms.

Senat und Handwerkskammer Hamburg verfolgen mit dem Modell des „gestapelten“ Handwerks das Ziel, kleine und mittlere Handwerks- und Produktionsbetriebe wohnortnah in den Stadtteilen zu halten und eine Abwanderung ins Umland zu verhindern. In der MEISTERMEILE bietet die Freie und Hansestadt Hamburg bis zu 70 Betrieben mit etwa 400 Beschäftigten modern ausgestattete Gewerbeflächen zu fairen Mietpreisen an. Der Handwerkerhof MEISTERMEILE ist ein Vorhaben der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, der Handwerkskammer Hamburg und der Sprinkenhof GmbH in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt Hamburg-Eimsbüttel.

Zur Feier des Ersten Spatenstichs erklärt Wirtschaftssenator Horch: „Hier entsteht in den kommenden zwei Jahren etwas bisher Einmaliges in Norddeutschland: Mit der Meistermeile zeigen wir auf, wie in städtischen Quartieren sehr gute Bedingungen für Handwerksbetriebe geschaffen werden können. Faire Mietkonditionen und ein attraktives Umfeld sind Teil des innovativen Konzeptes, das wir jetzt umsetzen. Schon jetzt geht von der Meistermeile ein positiver Impuls für die Entwicklung von Handwerker- und Gewerbehöfen aus.“

Handwerkskammerpräsident Katzer: „Bezahlbare und geeignete Gewerbeflächen für das Handwerk sind rar geworden in Bezirken wie Eimsbüttel. Das Handwerk gehört zwingend in die Stadt! Die ‚Wirtschaftsmacht von nebenan‘ muss für die Kunden auch künftig ‚nebenan‘ erreichbar sein. Deshalb ist Hamburg jetzt dabei, seinen eigenen Weg für das Handwerk zu gehen. Das Handwerk ist mit seinen lokalen Verflechtungen, seinen Arbeits- und Ausbildungsplätzen unverzichtbar – am Wirtschaftsstandort Hamburg und bundesweit! Am Offakamp entsteht mit der MEISTERMEILE ein einzigartiger Arbeits- und Produktionsort der Zukunft.“

Bezirksamtsleiter Gätgens: „Mit der Meistermeile Offakamp gelingt der Stadt Hamburg ein Meisterstück der Wirtschaftsförderung in Eimsbüttel. Kein Bezirk in Hamburg ist dichter besiedelt. Deswegen müssen wir neue Gewerbeflächen effizient und ressourcenschonend planen. Ich bin davon überzeugt, dass die Meistermeile ein innovatives Projekt ist, um im Herzen unseres Bezirks bestehende Betriebe zu halten und neue anzusiedeln. Die Meistermeile ist ein Gewinn für alle Seiten.“

Sprinkenhof-Geschäftsführer Görge: „Wir bewirtschaften und vermieten die Gewerbehöfe der Stadt Hamburg und tragen mit rund 100.000 m² zu einem wesentlichen Flächenangebot für Gewerbetreibende bei. Wir freuen uns darauf, den Neubau des für Hamburg einzigartigen Handwerkerhofes realisieren zu können. Die MEISTERMEILE mit seinem innovativen Flächenkonzept wird mit rund 16.000 m² vermietbarer Fläche dazu beitragen, den Standort Hamburg für Handwerksbetriebe weiter zu stärken und den Bedürfnissen des Handwerks mit einem modernen Konzept gerecht zu werden. Das „gestapelte Gewerbe“ geht schonend mit der knappen Ressource Fläche um und ergänzt die bestehenden Gewerbehöfe in Hamburg mit diesem zeitgemäßen Format.“

Der Handwerkerhof MEISTERMEILE gehört zu den zentralen Vorhaben des Masterplans Handwerk 2020 von Senat und Handwerkskammer. Nach einem Erfahrungsaustausch mit Münchner Akteuren und ersten Beratungen im September 2011 entwickelte der Senat auf Basis des Münchner Modells ein Handlungskonzept für Handwerks- und Gewerbehöfe. In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer entstand das Modellvorhaben MEISTERMEILE. Die Planungen dafür stellten am 16. Dezember 2014 der Erste Bürgermeister, der Wirtschaftssenator, der Handwerkskammerpräsident und der Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH der Öffentlichkeit vor.

Das Bauen in einem verdichteten städtischen Raum bringt besondere Anforderungen mit sich, sodass sich der Erste Spatenstich verzögerte. Nun sind alle Abstimmungen vollzogen, auch die Nachbarschaft trägt das Projekt mit. Die MEISTERMEILE steht für Wohnen und Arbeiten in guter Nachbarschaft. Die Drucksache zur Finanzierung verabschiedete der Senat im Juni 2016, die Bürgerschaft stimmte im September 2016 zu. Mit dem Ersten Spatenstich beginnen nun die Bauarbeiten. Fertigstellungstermin ist Ende 2018, der Bezug durch die Mieter ist ab Anfang 2019 geplant.

Die MEISTERMEILE nach dem Entwurf von bogevischs buero architekten & stadt-planer GmbH München sieht auf vier Etagen 11.400 m2 Werkstattflächen und 2.000 m2 Lagerflächen im Keller vor, zu Einheiten zwischen 50 und 500 m2. Die Vorteile: Mieten je nach Lage für die Werkstätten 7,70 bis 9,20 Euro pro m2, zentrale Lage, attraktives Umfeld, große Lastenaufzüge, verstärkte Geschoss-decken, Schalldämmung, Gemeinschaftsadresse mit hohem Bekanntheitsgrad.

Die Mieter bauen sich ihre Einheiten selbst aus, auch dadurch bleibt die Gewerbemiete niedrig. Entsorgungseinrichtungen werden gemeinschaftlich genutzt. 116 Stellplätze gibt es in einer Tiefgarage, 71 Pkw-Stellplätze im Hof sowie weitere Parkplätze für Lieferwagen und Container im Hof.

Das Interesse an der MEISTERMEILE ist ungebrochen groß. Derzeit zählen zu den Mietinteressenten Vertreter aus den Gewerken Elektrotechniker, Installateur und Heizungsbauer, Kfz, Kälteanlagenbauer, Maler und Lackierer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Glaser, Tischler, Dachdecker.

Der neu zu errichtende Gewerbehof wird das Portfolio der derzeitig 12 bestehenden städtischen Gewerbehöfe stärken. Die stadteigene Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung GmbH als Spezialist in der Verwaltung und Vermietung von Gewerbehöfen wird die MEISTERMEILE nach Fertigstellung verwalten und erster Ansprechpartner für die Mieter und Mietinteressenten sein. Mit den städtischen Gewerbehöfen wird das Ziel verfolgt, Kleingewerbetreibende und Handwerker Flächenangebote zu günstigen Konditionen anbieten zu können. Mit der MEISTERMEILE wird dieses Ziel weiter verfestigt.