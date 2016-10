Erster Preis für Schwimmhalle Inselpark 5. Oktober 2016 |

Die 2013 gebaute Schwimmhalle Inselpark in Wilhelmsburg ist von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen als vorbildlich ausgezeichnet worden. Der Branchenverband verleiht der Bäderland-Halle den „Public Value Award“ für das bundesweit beste öffentliche Bad 2016 in der Kategorie Hallen-, Kombi- und Freizeitbäder. Heute hat der Senat zudem einen Beschluss gefällt für ein zweites, ganz ähnliches Bad: das neue Familienbad in Ohlsdorf, welches seit Juni im Bau ist.

Jens Kerstan, Senator für Umwelt und Energie, erklärt: „Der Preis für die Schwimmhalle Inselpark freut mich besonders, weil hier in Wilhelmsburg ein rundum gelungenes Konzept gewürdigt wird. Die Schwimmhalle ist baulich wie energetisch top und sozial vorbildlich, von Vereinen und Schulen wird sie sehr gut angenommen. Wir haben hier auf der kulturell bunten Elbinsel im Zuge der Bauausstellung IBA und der Gartenschau einen wichtigen neuen Lern- und Integrationsort geschaffen, der ein Treffpunkt und Magnet ist auch über den Stadtteil hinaus. Wegweisend ist das Bad mit seinem Frauen- und Mädchen-Programm und beim Therapie und Behinderten-Schwimmangebot. Ein Bad mit einem ähnlichen Konzept soll jetzt auch in Ohlsdorf entstehen.“

Die Jury aus Fachleuten der Bereiche Wissenschaft, Sport, Stadtentwicklung und Badewesen würdigt insbesondere den Beitrag des Bades zur Quartiersentwicklung. In der Jurybegründung heißt es: „ Die Hamburger Schwimmhalle Inselpark überzeugt zunächst durch eine einzigartige Architektur, die den sportlichen Aspekt des Schwimmens in den Vordergrund rückt. […] Auch auf gesundheitlicher Ebene bietet die Schwimmhalle Inselpark viel, beispielsweise zur Prävention, im Bereich Behindertensport und mit therapeutischen Schwimmangeboten.“

Dirk Kalliner, Badleiter der Bäderland-Schwimmhalle Inselpark erklärt: „Wir sind stolz, dass wir bereits drei Jahre nach der Neueröffnung einen so bedeutenden Beitrag zum Gemeinwesen in unserem Stadtteil leisten können. Viele Schülerinnen und Schüler aber auch viele Hamburger Vereine finden hier ideale Bedingungen zum Schwimmenlernen, Breiten- und Spitzensport. Durch unsere großen Wasserflächen können wir ein breites Spektrum der sportlichen Betätigung im Wasser anbieten und so die Vorteile der Parksportbewegung auch in unser Medium übertragen.“

Ein ähnliches Konzept wie in dem nun preisgekrönten Wilhelmsburger Bad realisiert Bäderland seit Juni 2016 in Ohlsdorf. Dort entsteht parallel zur bisherigen Schwimmhalle das neue Familienbad mit ganzjährig nutzbarem 50-Meter-Becken, großer Liegewiese und zu öffnender Faltfassade. Auch soll durch die Kombination aus familienfreundlichem Bad und sportlicher wie pädagogischer Nutzung ein neuer attraktiver sozialer Ort entstehen. Schwimmenlernen, Schul- und Vereinsschwimmen sind wichtige Bestandteile des Betriebskonzeptes im stark wachsenden Bezirk Nord.

