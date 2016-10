Eisenbahn-Azubis entern Hafen 12. Oktober 2016 |

Fast schon traditionell starteten auch in diesem Jahr gut 150 neue Auszubildende und Teilnehmer des Programms „Chance Plus“ zu einer Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen.

Der EVG Landesverband Hamburg hatte sie eingeladen um ihnen die Gelegenheit zu geben, ihre für sie zuständigen Betriebsräte und JAV´en besser kennenzulernen. Viele offene Fragen der Auszubildenden konnten dabei schnell und kompetent beantwortet werden; dies auch durch die Kolleginnen und Kollegen der DB Plus Partner. Diese waren mit an Bord und ansprechbar für alle Fragen.

Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und so war diese Fahrt wieder ein voller Erfolg. Dieser Meinung waren auch alle an der Veranstaltung Beteiligten.

„Die Auszubildenden erhalten einen ersten Einblick in den Zusammenhalt der Eisenbahnerfamilie und können sich mit allen Belangen an die auskunftsfreudigen Ansprechpartner wenden.“, so der Geschäftsstellenleiter der EVG in Hamburg, Frank Maur Erneut wurde die Tour durch den Hafen von den Führungskräften der DB AG in Hamburg und den Hamburger EVG Betriebsgruppen unterstützt.

Ohne ihre tatkräftige Hilfe hätte die Barkassenfahrt nicht stattfinden können. Ihnen gilt daher ein besonderes Dankeschön.

