Bürgermeister Olaf Scholz hat heute Uwe Seeler ins Gästehaus des Senats eingeladen. Mit 25 Gästen feierte der Hamburger Ehrenbürger seinen 80. Geburtstag.

Pokalsieger, Deutscher Meister, Vizeweltmeister – die Liste der sportlichen Erfolge von Uwe Seeler füllt Seiten. Unvergessen sind Bilder des verlorenen Endspiels in Wembley 1966 oder das WM-Tor mit dem Hinterkopf von 1970. Selbstverständlich also, dass Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz und die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veith es sich nicht nehmen ließen, Uwe Seeler zu seinem 80. Geburtstag ins Gästehaus des Senats einzuladen.

„So wie ´Uns‘ Uwe` möchten wir eigentlich alle sein: Nicht so berühmt und so erfolgreich, das geht nicht, das schafft nun mal nicht jeder. Aber doch möchten wir alle so sein: Selbstbewusst und bescheiden“, sagte Bürgermeister Olaf Scholz über den Hamburger Ehrenbürger in seiner Tischrede beim Mittagessen im Gästehaus des Senats. In Hamburg ist Uwe Seeler seit Jahrzehnten ein Idol. Ob im Volksparkstadion oder im Millerntor, der Hamburger Ehrenbürger hat mit seinem Talent, seinem unermüdlichen Fleiß und seiner hanseatischen Art Fans weit über die Vereinsgrenzen des HSV begeistert.

Uwe Seeler war bestens gelaunt. „Ich freue mich ganz besonders, enge Freunde einzuladen und im gemütlichen Rahmen an der Alster schön zu frühstücken und – wie man In Hamburg sagt – schön zu schnacken“, sagte Seeler. Gemeinsam mit seiner Frau, Ilka Seeler, empfing der Jubilar Freunde und Familie. Unter den 25 geladenen Gästen waren unter anderem DFB Präsident Reinhard Grindel und HSV-Chef Dietmar Beiersdorfer.

Uwe Seeler ist seit 2003 Hamburger Ehrenbürger. Sein sportliches Verhalten und sein gesellschaftliches Engagement machen die HSV-Ikone insbesondere für die Jugend zu einem großen Vorbild. „Sie verkörpern ein Vorbild in vielerlei Hinsicht: sportlich ebenso wie menschlich“, sagte die ehemalige Bürgschaftspräsidentin Dorothee Stapelfeldt bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft über den „Hamburger Jung“, Uwe Seeler.

