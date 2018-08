Wie schon in der vergangenen Woche muss auch morgen, am 3. August 2018 das Feuerwerk auf dem Dom ausfallen. Weiterhin gilt eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Wälder, Parks und Böschungen sowie das tiefgehende Erdreich sind extrem trocken. Aus Brandschutzgründen wird in Abstimmung mit der Feuerwehr Hamburg das Feuerwerk nicht stattfinden.