Digitalisierung: Beschäftigte im öffentlichen Dienst aktiv einbinden

Auf der ab heute stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz in Hamburg wird unter anderem auch über Digitalisierung der Verwaltung gesprochen. Dazu sagt Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger: „Wir begrüßen ein modernes E-Government, das den Bürgerinnen und Bürgern viele Aufgaben erleichtert. Was möglich ist, konnte ich zuletzt bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallin sehen. Entscheidend ist, dass die Beschäftigten bei der Digitalisierung der Verwaltung gut beteiligt werden.

Nur durch Mitbestimmung können die laufenden Prozesse gut bewältigt werden. In Hamburg sind wir mit unserem Personalvertretungsgesetz, der innerdienstlichen Allzuständigkeit und einer ressortübergreifenden Mitbestimmung gut aufgestellt. In anderen Ländern besteht in dieser Frage aber erheblicher Nachholbedarf. Wir appellieren an die Ministerpräsidenten, ihre Beschäftigten bei der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes aktiv einzubinden und die Mitbestimmung sicher zu stellen.“