5. Forum Flüchtlingshilfe: Diesen Freitag auf Kampnagel

Wir in Hamburg! Nebenan und mittendrin!

Bereits zum fünften Mal treffen sich an diesem Freitag engagierte Freiwillige, Hauptamtliche und Menschen mit eigenem Fluchthintergrund zum offenen Forum Flüchtlingshilfe. Im Mittelpunkt stehen der Austausch, die Information und die Vernetzung untereinander.

Erwartet werden rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hamburgs Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard wird das Forum um 14.30 Uhr offiziell eröffnen und anschließend den Markt der Akteure besuchen, auf dem über 100 Initiativen und Projekte sich vorstellen.

Freitag, 30.August 2019, 14.00 – 20.00 Uhr

Kulturfabrik Kampnagel

Jarrestr. 20, 22303 Hamburg

Zu Gast ist ebenfalls Firas Alshater, Buchautor und Youtuber. Über aktuelle Fragen der Teilhabe und Teilgabe von Geflüchteten diskutieren die Besucherinnen und Besucher in verschiedenen Themenrunden. Für die „offene Bühne“ konnten darüber hinaus im Vorwege eigene Themen aus dem Kreis der Teilnehmenden benannt werden. Das fünfte Forum wird außerdem zum Anlass genommen, zurückzuschauen und engagierte Menschen mit ihren persönlichen Erfahrungen in den Mittelpunkt zu stellen.

Das komplette Programm findet sich auf www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hintergrundinformationen

Das Forum Flüchtlingshilfe wurde 2015 ins Leben gerufen und fand zum ersten Mal am 18. Dezember 2015 in der Fischauktionshalle als „offenes Forum“ statt. Seit 2016 ist es auf Kampnagel zu Gast. Mit der zentralen Veranstaltung des Forums verleiht die Stadt Hamburg ihrem Dank und ihrer Wertschätzung für das anhaltende vielfältige freiwillige Engagement in der Flüchtlingshilfe Ausdruck. Unter dem Dach des Forums gibt es Dialogforen, die das ganze Jahr über Veranstaltungen, Workshops und Diskussionen organisieren sowie ein breites Informationsangebot sicherstellen.