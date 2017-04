Diebstahl von Abitur-Aufgaben: Hamburg kaum betroffen

Wie das Kultusministerium von Baden-Württemberg informierte, sind in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in einem Stuttgarter Gymnasium versiegelte Umschläge mit Abitur-Prüfungsaufgaben in den Fächern Mathematik und Englisch geöffnet und damit unbrauchbar gemacht worden. Da in diesem Jahr erstmals alle Bundesländer Abituraufgaben aus einem gemeinsamen Aufgabenpool entnehmen, ist zum Teil auch Hamburg betroffen.

Allerdings müssen nur im Fach Mathematik diejenigen Geometrieaufgaben ausgetauscht werden, die mit so genannten Computer-Algebra-Systemen (CAS) zu lösen sind. Hamburg hat daher bereits alternative Aufgaben aus dem IQB-Aufgabenpool gezogen. Die Schulen können pünktlich mit den neuen Aufgaben beliefert werden, sodass sich an den Prüfungsterminen (z.B. Mathematik am 3. Mai) nichts ändern wird.