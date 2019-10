Führungskräfte nehmen häufiger als Ungelernte an Weiterbildungen teil, Erwerbstätige häufiger als Arbeitslose, Junge häufiger als Ältere: Das zeigt Analyse des DGB zur sozialen Spaltung in der Weiterbildung. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack kritisierte: „Deutschland ist in Sachen Weiterbildung immer noch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.“

Zur DGB-Studie: Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Weiterbildung