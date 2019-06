DGB-Filmpreis für „Systemsprenger“

Das Drama „Systemsprenger“ hat den diesjährigen DGB-Filmpreis gewonnen. Der Film der jungen Regisseurin Nora Fingscheidt über engagierte SozialarbeiterInnen und ein Kind, das Liebe sucht, wurde am 16. Juni 2019 mit dem Publikumspreis beim 30. Internationalen Filmfest Emden-Nordeney ausgezeichnet.

Der diesjährige Filmpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) geht 2019 nach Niedersachsen. Die junge deutsche Regisseurin Nora Fingscheidt erhält die Auszeichnung für das Drama „Systemsprenger“. Im Rahmen des 30. Internationalen Filmfestes Emden-Norderney gab das Publikum dem Film die höchste Wertung im DGB-Wettbewerb für sozial engagierte Filme. Fingscheidt erzählt in ihrem intensiven Drama die Geschichte der wilden neunjährigen Benni, die eigentlich nur Liebe und Geborgenheit bei ihrer Mutter sucht. Jedoch fliegt Benni überall raus, wo sie hinkommt: Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule. Im Jugendamt bezeichnet man solche Kinder als „Systemsprenger“.

Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen, überreichte der Regisseurin die Auszeichnung am Sonntag, dem 16. Juni im Rahmen der Preisverleihungsgala im Neuen Theater in Emden. Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt sagt: „Der Film leistet einen Beitrag zu einem relevanten gesellschaftlichen Thema. Er wirft einen Blick auf die wichtige Arbeit, die SozialarbeiterInnen und PädagogInnen tagtäglich leisten und an welche Grenzen sie dabei in unserer wohlhabenden Gesellschaft stoßen.“ Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt vergibt den mit 7.000 Euro dotierten Publikumspreis zum 22. Mal. Der DGB fördert damit gesellschaftlich in besonderer Weise engagierte Filme.