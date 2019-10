„Demokratie in Gefahr?“ – norddeutsche Fachtagung in Bremen

Rechtspopulistische Parteien und autoritäre Bewegungen erhalten zunehmend Zuspruch. Die Flucht ins Autoritäre scheint für viele Menschen verheißungsvolle Antwort zu sein auf eine Lebenswelt, die oft als immer komplexer wahrgenommen wird. Auf der Fachtagung „Demokratie in Gefahr? Autoritäre Verheißungen in einer komplexen Welt“ am 23. Oktober in Bremen werden interdisziplinäre Erklärungsmodelle für die Abkehr von Demokratie und der Hinwendung zu autoritären Strukturen vorgestellt.



Träger der Veranstaltungsreihe „Verantwortung übernehmen im Norden“ sind neben dem DGB Nord die Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Fachtagung richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kommunen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und Religionsgemeinschaften, an Interessierte aus Politik, Wissenschaft und Forschung sowie an Fachkräfte aus Schulen, Sozialdienststellen, Jugend- und Sporteinrichtungen. Flyer_Fachtag_Demokratie in Gefahr_Verantwortung_uebernehmen_im_Norden.pdf (PDF, 413 kB)