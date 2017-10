Das 25. Filmfest Hamburg beginnt heute

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz eröffnet das Filmfest Hamburg – Vom 5. bis zum 14. Oktober 2017 findet zum 25. Mal das Filmfest Hamburg statt. Im Jubiläumsjahr, das zugleich die 15. Ausgabe unter der Leitung von Albert Wiederspiel ist, werden insgesamt 131 Filme aus 59 Ländern in fünf Hamburger Kinos gezeigt. Die Werke namhafter Regisseurinnen und Regisseure sind ebenso zu sehen wie Filme von Nachwuchsfilmemacherinnen und -machern.

Insgesamt werden im Rahmen des Filmfestes zehn Preise vergeben, darunter der renommierte Douglas Sirk Preis, den in diesem Jahr der Regisseur, Autor und Fotograf Wim Wenders erhält. Eröffnet wird das Filmfest heute mit dem Film „Lucky“ von John Caroll Lynch und einem Grußwort von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz.

Olaf Scholz, Hamburgs Erster Bürgermeister: „25 Jahre – das Filmfest Hamburg hat diese Zeit genutzt, um seine Rolle als Fixpunkt des Kinos im Norden beharrlich und klug auszubauen. Dabei gelingt es auch dieses Jahr wieder, den Reichtum des Weltkinos in der Hansestadt zu präsentieren und gleichzeitig vielversprechende, aber noch wenig bekannte Filmemacher vorzustellen. Das Filmfest zeigt mit großem Einsatz Filme, die für die Kinokunst und für die gesellschaftliche Verständigung relevant sind. Es ist nah an den Themen der Zeit, das heißt im Jahr 2017: dass es sich besonders intensiv mit den Folgen der Globalisierung beschäftigt.“

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Das Filmfest Hamburg hat sich in 25 Jahren zu einem wichtigen Fest für den Spiel- und Dokumentarfilm entwickelt. Mit Wim Wenders wird in diesem Jahr einer der ganz Großen des Films geehrt. Albert Wiederspiel und seinem Team gelingt es seit nunmehr 15 Jahren, jedes Jahr ein erstklassiges Programm zusammenzustellen. Beiträge wie der in Cannes ausgezeichnete Film ‚A Man of Integrity‘ des in Hamburg und Teheran lebenden Regisseurs Mohammad Rasoulof stellen immer wieder die große gesellschaftliche Relevanz des Films unter Beweis. Es ist gut, dass sich das auch beim Filmfest Hamburg wiederfindet.“

In seinem 25. Jahr zeigt das Filmfest Hamburg erneut ein vielfältiges Programm aus aller Welt. In thematischen Schwerpunkten wie „Arbeit“ oder „Heimat“ nehmen in diesem Jahr zahlreiche Filme aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus.

Neben dem renommierten Douglas Sirk Preis werden im Rahmen des Filmfestes 2017 weitere Preise in Höhe von 100.000 Euro vergeben. Darunter, in einer Dotierung von insgesamt 50.000 Euro, zum vierten Mal der Hamburger Produzentenpreis, der zu gleichen Teilen von der Hamburger Behörde für Kultur und Medien und der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH (VFF) finanziert wird. Gewürdigt werden damit die besonderen Leistungen von deutschen Produzentinnen und Produzenten und Film- und Fernsehproduktionsfirmen.

Erstmals wird zudem der mit 10.000 Euro dotierte Filmpreis „Sichtwechsel“ verliehen, den das Auswärtige Amt stiftet. Damit sollen Regisseurinnen und Regisseure ausgezeichnet werden, die über nationale und kulturelle Grenzen hinweg außerhalb ihrer Heimatländer arbeiten und Filme realisieren.

Seit 1992 präsentiert das Filmfest Hamburg jährlich nationale und internationale Spiel- und Dokumentarfilme als Uraufführungen, Europapremieren oder deutsche Erstaufführungen. Dabei reicht das Spektrum von anspruchsvollen Arthouse-Filmen über innovative Publikumsrenner bis hin zu einem bunten Film- und Veranstaltungsprogramm für Kinder im integrierten Michel Kinder und Jugend Film Fest Hamburg. Zahlreiche Veranstaltungen machen das Filmfest Hamburg mit einem ambitionierten Rahmenprogramm zu einem wichtigen Treffpunkt für die Filmbranche und Kinobegeisterte.

Das Filmfest lockt jährlich über 40.000 Besucherinnen und Besucher in die Kinos. Leiter des Filmfestes ist seit 2003 Albert Wiederspiel.