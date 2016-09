Comic-Festival Hamburg startet heute 29. September 2016 |

Do, 29. September bis So, 2. Oktober 2016 – Kölibri am Hein-Köllisch-Platz

Comics und Graphic Novels: Ein spannendes Programm mit Lesungen, Ausstellungen, einer Messe und internationalen Künstlern.

Weitere Informationen: Comicfestival Hamburg

