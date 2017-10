Brückentage 2018

Liegen gesetzliche Feiertage auf einem Donnerstag oder Dienstag, können sich Arbeitnehmer mit nur einem Urlaubstag ein langes Wochenende von vier Tagen sichern. Der DGB zeigt, für welche Brückentage Sie im Jahr 2018 Ihre Urlaubstage beantragen sollten.

Bundesweite Feiertage mit Brückentag 2018

Tag der Arbeit

Der „Tag der Arbeit“ (1. Mai) fällt 2018 auf einen Dienstag. Brückentag ist Montag, der 30. April 2018.

Christi Himmelfahrt

Christi Himmelfahrt fällt 2018 auf Donnerstag, den 10. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 11. Mai 2018.

Weitere regionale Feiertage mit Brückentag 2018

In einigen Bundesländern sind 2018 zwei weitere Brückentage möglich: in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie in Teilen von Sachsen und Thüringen.

Baden-Württemberg

Fronleichnam: Fronleichnam fällt 2018 auf Donnerstag, den 31. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 1. Juni 2018.

Allerheiligen: Allerheiligen fällt 2018 auf Donnerstag, den 1. November 2018. Brückentag ist Freitag, der 2. November 2018.

Bayern

Fronleichnam: Fronleichnam fällt 2018 auf Donnerstag, den 31. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 1. Juni 2018.

Allerheiligen: Allerheiligen fällt 2018 auf Donnerstag, den 1. November 2018. Brückentag ist Freitag, der 2. November 2018.

Hessen

Fronleichnam: Fronleichnam fällt 2018 auf Donnerstag, den 31. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 1. Juni 2018.

Nordrhein-Westfalen

Fronleichnam: Fronleichnam fällt 2018 auf Donnerstag, den 31. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 1. Juni 2018.

Allerheiligen: Allerheiligen fällt 2018 auf Donnerstag, den 1. November 2018. Brückentag ist Freitag, der 2. November 2018.

Rheinland-Pfalz

Fronleichnam: Fronleichnam fällt 2018 auf Donnerstag, den 31. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 1. Juni 2018.

Allerheiligen: Allerheiligen fällt 2018 auf Donnerstag, den 1. November 2018. Brückentag ist Freitag, der 2. November 2018.

Saarland

Fronleichnam: Fronleichnam fällt 2018 auf Donnerstag, den 31. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 1. Juni 2018.

Allerheiligen: Allerheiligen fällt 2018 auf Donnerstag, den 1. November 2018. Brückentag ist Freitag, der 2. November 2018.

Sachsen*

Fronleichnam: Fronleichnam fällt 2018 auf Donnerstag, den 31. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 1. Juni 2018.

*nur in folgenden katholisch geprägten Gemeinden des sorbischen Siedlungsgebietes im Landkreis Bautzen: Bautzen (nur in den Ortsteilen Bolbritz und Salzenforst), Crostwitz, Göda (nur im Ortsteil Prischwitz), Großdubrau (nur im Ortsteil Sdier), Hoyerswerda (nur im Ortsteil Dörgenhausen), Königswartha (nicht im Ortsteil Wartha), Nebelschütz, Neschwitz (nur in den Ortsteilen Neschwitz und Saritsch), Panschwitz-Kuckau, Puschwitz, Räckelwitz, Radibor, Ralbitz-Rosenthal und Wittichenau. Entscheidend ist dabei der Arbeitsort, nicht der Wohnort eines Arbeitnehmers.

Thüringen**

Fronleichnam: Fronleichnam fällt 2018 auf Donnerstag, den 31. Mai 2018. Brückentag ist Freitag, der 1. Juni 2018.

**nur im im Landkreis Eichsfeld sowie in folgenden Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises und des Wartburgkreises:

Anrode (nur in den Ortsteilen Bickenriede und Zella), Brunnhartshausen (nur in den Ortsteilen Föhlritz und Steinberg), Buttlar, Dünwald (nur in den Ortsteilen Beberstedt und Hüpstedt), Geisa, Rodeberg (nur im Ortsteil Struth), Schleid, Südeichsfeld und Zella/Rhön.