Behörde für Kultur und Medien fördert Musikwirtschaft

Der Music WorX Accelerator bietet bis zu vier internationalen Gründerteams umfangreiche Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle – Gründerinnen, Gründer und junge Unternehmen aus dem Musikbereich können sich bis zum 17. Juni 2018 bei der Hamburg Kreativ Gesellschaft um eine Teilnahme am Music WorX Accelerator bewerben. Die Ausschreibung richtet sich primär an Hamburger Gründerinnen und Gründer.

Zum zweiten Mal können sich auch Interessierte von außerhalb, die ihr Start-up in Hamburg realisieren möchten, für den Music WorX Accelerator bewerben.

Über einen Zeitraum von drei Monaten erhalten ausgewählte Gründerteams passgenaue Workshops und Beratungen von Branchenkennern, Arbeitsräume in Coworking Spaces sowie ein intensives Vernetzungsangebot mit der Hamburger Musikwirtschaft. Mit einem Zuschuss zum Lebensunterhalt und durch weitere 5.000 Euro, die für die Einbindung externer Dienstleister wie beispielsweise Anwälte, Programmierer oder Marketingexperten zur Verfügung gestellt werden, erhalten die Teilnehmer zusätzlich eine finanzielle Unterstützung. Über die Beteiligung von Akteuren aus der Hamburger Musikwirtschaft ist beim Music WorX Accelerator eine direkte Anbindung an die Unternehmen der Stadt gegeben.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Mit dem Programm Music WorX bieten wir jungen, innovativen Unternehmungen im Musikbereich einen hervorragenden Mix aus finanzieller und inhaltlicher Unterstützung. So helfen wir Start-ups bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Musikwirtschaft in Hamburg.“

Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft: „Der Music WorX Accelerator ist ein öffentlich finanziertes und organisiertes Förderprogramm, das aber ganz gezielt die Stärken der Hamburger Branche, mit ihren großen Labels, Verlagen und Medienhäuser sowie den internationalen Konferenzen und Festivals einbezieht, um hier in Hamburg den bestmöglichen Nährboden für das Musikgeschäfts von Morgen zu schaffen.“

Der Music WorX Accelerator läuft von Anfang September bis Ende November 2018. Neben den individuellen Beratungen und den Workshops können die Teilnehmer bei der Reeperbahn Festival Konferenz vom 19. bis 22. September 2018 ihr professionelles Netzwerk erweitern. Das Programm endet mit einer Pitch-Veranstaltung, bei der die Gründer ihr Geschäftsmodell einem Fachpublikum und möglichen Investoren vorstellen können und außerdem um einen Jurypreis in Höhe von 5.000 Euro wetteifern.