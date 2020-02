Azubiticket ab August 2020

Nachdem die Bürgerschaft auf Antrag der Regierungsfraktionen die Einführung eines HVV-Tickets für Auszubildende veranlasst hat, hat der Senat heute die weitergehenden Planungen vorgestellt. So wird das BonusTicket für Azubis 30 Euro im Monat kosten und ab August erhältlich sein. Die Stadt Hamburg und die Ausbildungsbetriebe finanzieren einen Zuschuss von jeweils 20 Euro. Auch Freiwilligendienstleistende und Anwärter der Beamtenausbildung profitieren vom neuen Angebot.

Dazu Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Mit dem Azubiticket beheben wir die strukturelle Ungleichheit zwischen Auszubildenden und Studierenden im HVV-Tarifsystem und schaffen eine Lösung, die dem Semesterticket für Studenten nahekommt. Für uns als SPD ist es wichtig, dass der ÖPNV in unserer Stadt für alle Hamburgerinnen und Hamburger bezahlbar ist und bleibt. Passgenaue Angebote wie das Azubi- oder Seniorenticket leisten dazu einen sehr wichtigen Beitrag. Gleichzeitig gehören diese Angebote zu unserem Konzept, um die Verkehrswende zu schaffen. Wenn wir den Anteil des Bahn- und Busverkehrs in der Stadt nachhaltig erhöhen wollen, müssen wir vor allem junge Menschen mit guten Angeboten überzeugen. Optimierungen des Preissystems und der Ausbau der Kapazitäten im ÖPNV gehen für uns Hand in Hand.“