Auftaktfrühstück zur Tarifrunde 16. Januar 2017 |

Gewerkschaftsmitglieder an der Jugendmusikschule stärken sich für die anstehende Tarifauseinandersetzung

In gemütlicher Runde saßen am Samstag , den 14. Januar 2016, GEW und ver.di KollegInnen der Jugendmusikschule zum Neujahrsbrunch zusammen. Zum zweiten Mal haben die Gewerkschaften GEW und ver.di gemeinsam ihre Mitglieder zum Jahresauftakt eingeladen. Unter dem Bild von GEW-Gründervater Johann Carl Daniel Curio tauschen sich die der KollegInnen über ihre aktuellen Themen als Beschäftigte der Jugendmusikschule aus und plauschten über die Eröffnungsveranstaltung der neuen Elbphilharmonie. Selbstverständlich durften auch Informationen zur anstehenden Tarifrunde der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder nicht fehlen. Die bundesweiten Tarifverhandlungen, die auch für die JMS-Beschäftigten maßgeblich für die Gehaltserhöhungen in 2017 und 2018 sind, starten am 18. Januar. Eifrig diskutierten und planten die KollegInnen, wie sie im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen auf ihre Belange aufmerksam machen können. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, die wir sicherlich im kommenden Jahr wiederholen werden.

