Auf die Straße für’s Klima

Am Freitag, den 20. September, werden weltweit Menschen auf die Straße gehen, um sich für einen besseren Schutz des Klimas einzusetzen. Die Forderung nach der Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und nach mehr Tempo beim Klimaschutz wird auch von der NGG unterstützt.

Foto: Michaela Handrek-Rehle_Campact

Wir müssen lautstark mitmischen

Guido Zeitler: „Wir müssen lautstark mitmischen, wenn es um die künftige Klima- und Umweltpolitik geht. Wir wollen darauf hinwirken, dass der notwendige Wandel so geschieht, dass niemand auf der Strecke bleibt. Mehr Mut beim Klimaschutz bietet auch Chancen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Deutsche Unternehmen können Vorreiter in der nachhaltigen, klimafreundlichen Lebensmittelproduktion werden – sie sollten die Entwicklungen nicht verschlafen und ihrer Verantwortung nachkommen. Dafür erwarten wir vom ‚Klimakabinett‘ der Bundesregierung, dass Innovationen in den Unternehmen entsprechend unterstützt werden.“