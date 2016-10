Am 12.Oktober 2016 von 14:00 bis 17:00 Uhr veranstaltet die ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg in der Hamburg-Messe ein Regionalforum zum Thema „Gesund arbeiten 4.0“

Die Prävention in unserer Region zu unterstützen – das ist Ziel des Regionalforums auf der Arbeitsschutz Aktuell 2016 in Hamburg. Im Regionalforum können alle Interessierten aus der Metropolregion Hamburg

– regionale Initiativen und Fachorganisationen kennenlernen

– ihre Erfahrungen mit anderen Praktikern austauschen und Fachbeiträge hören

– praktische Umsetzungsbeispiele aus Unternehmen der Region erfahren

– Informationsmaterialien aus der Praxis regionaler Unternehmen mitnehmen

Das Programm bietet Beschäftigten, Führungskräften und allen Aktiven im Arbeits- und Gesundheitsschutz ein breites Themenspektrum in fünf Veranstaltungen. Weitere Informationen erhalten Sie an den drei Veranstaltungstagen auf unserem Messestand „Prävention in der Region“. Hier treffen Sie Fachkundige, die Sie zu vielen aktuellen Themen beraten können (Halle B6 – Standnummer

B6L08).

Ein Baustein ist unsere Veranstaltung „Gesund arbeiten 4.0 – Chance und Risiko“.

Wir diskutieren mit Betriebs- und Personalräten über ihre Erfahrung mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt. Sie verändert die Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen rasant, ob Hafen, Logistik, Versicherung und Gesund-heitswesen. Wie sehen die Arbeitsplätze in den verschiedenen Branchen heute aus? Wie wird sich die Arbeitswelt verändern? Welche Risiken, aber auch Chancen bedeutet Arbeiten 4.0? Wer muss was regeln?

Vortrag, Praxisbericht, Erfahrungsaustausch

– Arbeiten 4.0? – Erfahrungen mit der Digitalisierung

Kolleginnen und Kollegen aus typischen Hamburger Branchen berichten

– Gesund arbeiten 4.0! – World – Café

Diskussion über Risiken und Chancen für Mitbestimmung, Kommunikation und

Kooperation, Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit, Anforderungen an

Qualifikation und Gesetzgebung

Die Anmeldungen zur Arbeitsschutz aktuell und zur Veranstaltung erfolgen über die Messe unter:

http://www.arbeitsschutz-aktuell.de/arbeitsschutz-aktuell/besucher/kongress/kongress-registrierung.phpoder an der Tageskasse.

Schülerinnen und Schüler, AZUBIs und Studierende können kostenfrei teilnehmen am Regionalforum und auch die Fachmesse besuchen.

Eine Anmeldung zusammen mit dem Nachweis dieses Status ist aber erforderlich bzw. der „Kauf“ eines Tickets an der Tageskasse mit entsprechendem Ausweis.

Die Teilnahme am Regionalforum für nur 20 Euro pro Tag beinhaltet auch den Besuch der Fachmesse.



Alle Infos zum Regionalforum sind hier enthalten: Regionalforum Broschuere.pdf (PDF, 1 MB)

