Antikriegstag: Gedenkveranstaltung und Demonstration

Zum Antikriegstag am Sonntag, den 1. September lädt der DGB Hamburg zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof Ohlsdorf ein.

„Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“, heißt es im Aufruf zum Antikriegstag und weiter: „Das ist die Antwort der Gewerkschaften auf das unermessliche Leid, das Nazi-Deutschland über die Welt gebracht hat als es am 1. September 1939 Polen überfiel und damit die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs auslöste. Achtzig Jahre nach Beginn des grauenhaften Vernichtungskriegs der Nazis haben wir allen Anlass, am Antikriegstag daran zu erinnern, wohin das Wiedererstarken von blindwütigem Nationalismus und Militarismus, von Menschenfeindlichkeit und Rassismus führen kann.

Demokratie, Frieden und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen entschlossen verteidigt werden. Das weiß niemand besser als wir Gewerkschaften. Deshalb waren wir von Anfang an zentraler Teil der Friedensbewegung und haben zu ihren Erfolgen beigetragen. Wir wissen aber auch: Unser Kampf gegen Faschismus, nationalistische Kriegstreiberei und besinnungsloses Wettrüsten ist längst nicht vorbei. Im Gegenteil: Wir leben heute in einer Welt, in der unser gewerkschaftlicher Einsatz für eine starke Friedensbewegung besonders gefordert ist.“ (Die ganze Erklärung: https://hamburg.dgb.de/-/ZDw)

Die Gedenkveranstaltung findet statt am

Sonntag, 1. September, 11:00 Uhr

Friedhof Ohlsdorf

Mahnmal für die Opfer der NS-Verfolgung

(gegenüber dem neuen Bestattungsforum)

Es spricht Jan Koltze, Bezirksleiter der IG BCE Hamburg/Harburg

Zudem ruft der DGB Hamburg zur Teilnahme an der Friedensdemonstration des Hamburger Forums auf. Sie startet am

1. September, 13:00 Uhr

Deserteursdenkmal beim Dammtor

Abschlusskundgebung vor dem Gewerkschaftshaus (ca.14:45 Uhr)

Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg