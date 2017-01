Anmelden für weiterführende Schulen

Am morgigen Dienstag, 31. Januar 2017, startet die Anmeldewoche für Hamburgs weiterführende Schulen. Bis einschließlich Montag, 6. Februar 2017, sind die Eltern von rund 16.000 aktuellen Viertklässlern aufgefordert, ihr Kind für die fünfte Klasse im kommenden Schuljahr 2017/18 an einer Stadtteilschule, einem Gymnasium, einer 6-jährigen Grundschule oder einer Sonderschule/ReBBZ anzumelden.



In den letzten Wochen und Monaten hatten Hamburgs Schulen eine Vielzahl von Infoabenden, Tagen der offenen Tür, Beratungsgesprächen, schulischen Marktplätzen und Hospitationsmöglichkeiten angeboten. Darüber hinaus stehen Übersichtskarten, Informationsbroschüren, Schulinspektionsberichte und die Beratung des Schulinformationszentrums (SIZ) für die Orientierung zur Verfügung.

Grundsätzlich gilt in Hamburg das Elternwahlrecht für die Schulform. Eltern sollen im Anmeldeformular drei konkrete Wunschschulen für ihr Kind angeben. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für eine Schule deren Aufnahmefähigkeit, werden Schülerinnen und Schüler in anderen Schulen aufgenommen. Maßgeblich sind die geäußerten Wünsche und die Ermöglichung altersangemessener Schulwege sowie die gemeinsame schulische Betreuung von Geschwistern.

Schulbehörden-Sprecher Peter Albrecht: „Es ist sinnvoll, spätestens an zweiter Stelle eine Schule anzugeben, die erfahrungsgemäß nicht überangewählt ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine realistische Chance auf einen Schulplatz bietet. Wer mehrere, üblicherweise hochangewählte Schulen angibt, läuft Gefahr, dass keine dieser Schulen realisiert werden kann, sondern eine vierte, dann von der Schulbehörde benannte. Insgesamt bestehen aber gute Chancen, einen Schulplatz an der favorisierten Schule zu bekommen. Für das laufende Schuljahr konnten Schulen und Schulbehörde 95,5 Prozent der Erstwünsche realisieren.“

Albrecht appelliert an Hamburgs Viertklässler-Eltern: „Bitte nutzen Sie die Anmeldewoche und die damit verbundenen Beratungsangebote. Leider versäumen es erfahrungsgemäß mehrere Hundert Eltern ihr Kind rechtzeitig anzumelden. Damit verschlechtern sich die Chancen für ihr Kind, die gewünschte Schule zu bekommen.“

Insgesamt stehen 58 staatliche Stadtteilschulen, 61 Gymnasien, 13 ReBBZ und 13 spezielle Sonderschulen sowie vier 6-jährige Grundschulen zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es weitere 25 Schulen in privater Trägerschaft, also staatlich anerkannte Privatschulen.

Die Bescheide über die zugewiesenen Schulplätze werden üblicherweise in der zweiten Aprilhälfte an die Eltern versandt. Das neue Schuljahr 2017/18 beginnt am 31. August 2017, die Einschulungen der neuen Fünftklässler finden in der Regel am 4. September 2017 statt.