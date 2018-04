Abitur 2018: Rabe wünscht „Viel Erfolg!“

Am heutigen Montag sind in Hamburg die schriftlichen Abiturprüfungen 2018 gestartet. Den Auftakt machen die Fächer Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Technik und Sport. Den Endpunkt setzten am 3. Mai die Fächer Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Insgesamt werden zwischen dem 16. April und 3. Mai 30 Fächer zentral schriftlich geprüft, in diesem Jahr erstmals auch in den Fächern Arabisch, Farsi und Italienisch. Schulsenator Ties Rabe: „Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern für die bevorstehenden Abiturprüfungen alles Gute und viel Erfolg!“

Jeder Prüfling wird in drei Fächern schriftlich geprüft. Zwischen dem 13. und 15. Juni folgen dann die mündlichen Prüfungen, entweder in Form einer Präsentationsprüfung oder einer klassischen mündlichen Prüfung. In diesem Jahr nehmen an Hamburgs Gymnasien und Stadtteilschulen rund 9.600 Prüflinge teil. Darüber hinaus wird auch an Beruflichen Schulen und in der Erwachsenenbildung Abiturprüfungen abgenommen. Damit sich die Prüflinge möglichst gut vorbereiten können, hatte die Schulbehörde bereits im Sommer Muster- und Beispielaufgaben veröffentlicht. Bis zum 29. Juni werden dann die Abiturzeugnisse ausgegeben.

Die schriftlichen Abiturprüfungen enthalten seit 2017 in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch Aufgaben oder Aufgabenteile aus einem KMK-Aufgabenpool, der gemeinsam mit allen anderen Bundesländern entwickelt und abgestimmt worden ist. Die länderübergreifenden Aufgaben und Aufgabenteile, mit deren Formaten, Anforderungsniveaus und Umfang die Schülerinnen und Schüler vertraut sind, sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu mehr Vergleichbarkeit der Bildungsarbeit und der Schulabschlüsse in ganz Deutschland.