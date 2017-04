6000 Franzbrötchen an Brummifahrer

Wertschätzung für diese wichtige Berufsgruppe – Senator Frank Horch verteilt am Umschlagsbahnhof Halskestraße in Billwerder

Berufskraftfahrer sind unverzichtbar für den Logistikstandort Metropolregion Hamburg. Die gemeinsame Franzbrötchenverteilaktion von Logistik Initiative Hamburg, Verein Hamburger Spediteure (VHsp), VSH und SVG, Handelskammer Hamburg und der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal statt und war ein voller Erfolg. Ca. 40.000 Fahrer in der Metropolregion Hamburg mit weiteren Fahrern aus ganz Europa 3,2 Mio Container in Hamburg und Umland. Ca. 15% aller Logistik-Beschäftigten in der Metropolregion Hamburg sind Berufskraftfahrer. Ziel der Aktion ist die Wahrnehmung und Wertschätzung der Tätigkeit des Berufskraftfahrers, dadurch auch „Sichtbarmachung“ dieses Berufes, der unter Nachwuchssorgen leidet.

In diesem Jahr werden 6000 Franzbrötchen der Bäckerei Wedemann an die Berufskraftfahrer an verschiedenen Standorten in Hamburg verteilt. 50 Hamburger Logistikunternehmen unterstützen die Aktion.

Senator Frank Horch wird einen Tag vor dem Tag der Logistik, am

Mittwoch, 26. April 2017 um 10:00 Uhr

Am Umschlagsbahnhof Halskestraße – DUSS-Terminal Billwerder

Halskestraße 67

Franzbrötchen verteilen.