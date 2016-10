500.000 Euro für die Freie Kunst 6. Oktober 2016 |

Elbkulturfonds vergibt zum fünften Mal 500.000 Euro für die Freie Szene in Hamburg – Jury wählt acht Projekte von Hamburger Künstlerinnen und Künstlern zur Förderung aus

Aus Mitteln der Kultur- und Tourismustaxe fördert die Kulturbehörde bereits im fünften Jahr Projekte von freien Künstlerinnen und Künstlern in Hamburg mit 500.000 Euro. Eine fünfköpfige, unabhängige Jury aus Fachleuten der Kulturszene hat jetzt acht Projekte zur Förderung ausgewählt. Die für das Jahr 2017 ausgewählten Anträge spiegeln ganz besonders die Vielfalt der Freien Szene in Hamburg wider. So werden Projekte aus den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Performance, Theater und Architektur gefördert.

Kulturstaatsrat Dr. Carsten Brosda: „Der Elbkulturfonds stärkt Hamburg als Ort der Kunst- und Kreativszene. Dass die Jury auch in diesem Jahr wieder eine vielfältige Projektauswahl treffen konnte, ist ein eindrücklicher Beleg der wachsenden, vielfältigen Kunst- und Kulturlandschaft unserer kreativen Metropole.“

Die geförderten Projekte beschäftigen sich zudem mit vielfältigen gesellschaftlichen Themen sowie mit der Frage nach einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Gestaltung unserer Gesellschaft. Dabei werden soziale, politische und ökologische Dimensionen aufgezeigt. Die derzeitige Migrationsbewegung wird genauso aufgegriffen wie der Umgang mit Ressourcen, die Hinterfragung von Geschlechterbildern oder die Verhandlung von Macht- und Mitbestimmungsstrukturen.

Die Jury wertete die hohe Qualität der eingereichten Anträge als Zeichen dafür, dass die Bemühungen des Elbkulturfonds, die Freie Szene in Hamburg zu stärken und Künstlerinnen und Künstlern die Chance zu bieten, sich langfristig hier zu etablieren, Erfolg zeigen.

Der Jury gehörten in diesem Jahr Sabina Dhein (Direktorin Theaterakademie, Hamburg), Julia Lohmann (Professorin Hochschule für bildende Künste, Hamburg), Florian Matzner (Professor Akademie der Bildenden Künste, München), Benedikt Stampa (Intendant Konzerthaus Dortmund) und Tom Stromberg, (Regisseur und Theaterproduzent, Berlin) an.

Folgende Projekte werden aus Mitteln des Elbkulturfonds 2017 gefördert:

Sieg über die Sonne

Antragssteller: SKART GbR, Schröppel/Karau

Fördersumme: 90.000 €

Das Müllprojekt

Antragssteller: Anke Haarmann, Harald Lemke, Nana Petzet

Fördersumme: 80.000€

Salle des Pas Perdus

Antragssteller: Hannah Hurtzig

Fördersumme: 72.000 €

PMS-Lounge

Antragsteller: Charlotte Pfeifer

Förderhöhe: 56.000 €

SPIELBUDENPLATZ – Ein Community Action Center

Antragssteller: Studio Experimentelles Design

Fördersumme: 52.000 €

Hello Deutschland – Die Einwanderer – Eine Post-Willkommen-Soap

Antragsteller: Nadine Jessen

Fördersumme: 50.000€

CALLSHOP +229/+49

Antragssteller: POOL, Schmidt/König/Sperling/Mahlknecht

Fördersumme: 50.000 €

Wahnsinn aus Heimweh

Antragsteller: Anne Rietschel

Fördersumme: 50.000€

Weiterführende Informationen zu den Projekten werden in den kommenden Wochen auf http://elbkulturfonds.hamburg/ veröffentlicht.

