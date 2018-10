41 Projekte der Freien Musikszene werden 2019 gefördert

Für die Musikstadt Hamburg ist eine lebendige Freie Musikszene unverzichtbar. Um ihre dauerhafte Förderung zu gewährleisten, hatten Senat und Bürgerschaft 2016 im Rahmen der Finanzierung des Spielbetriebs der Elbphilharmonie auch die Einrichtung eines Musikstadtfonds mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 500.000 Euro beschlossen. Zusammen mit der vorherigen Förderung der Behörde für Kultur und Medien für E-Musik und Jazz stehen so insgesamt 600.000 Euro zur Verfügung. Eine unabhängige Jury hat jetzt 41 Projekte unterschiedlicher musikalischer Genres zur Förderung für 2019 empfohlen.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Die Mittel des Musikstadtfonds ermöglichen es Künstlerinnen und Künstlern der Freien Musikszene, größere Konzepte zu realisieren und stärken so nachhaltig die Vielfalt und Innovationskraft der Musikstadt Hamburg. Die große Bandbreite musikalischen Schaffens spiegelt sich in den geförderten Projekten und lässt spannende Produktionen erwarten.“

Mithilfe des Musikstadtfonds unterstützt die Behörde für Kultur und Medien die Freie Musikszene genreübergreifend bei der Durchführung von Konzeptionen und Projekten, die einen professionellen künstlerischen Standard und hohe programmatische Qualität gewährleisten. Künstlerinnen und Künstler erhalten somit die Möglichkeit, ihre Werke zu erarbeiten und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Förderung der ausgewählten Projekte reicht von 5.000 bis 50.000 Euro. Beworben haben sich unter anderem Ensembles, Agenturen, Vereine wie auch Einzelkünstlerinnen und -künstler. Die geförderten Musikprojekte reichen von mittelalterlicher Musik bis zum Jazz und decken die Vielfalt der Freien Musikszene Hamburgs ab.

Die Jury

Der Musikstadtfonds-Jury gehörten an: Prof. Dr. Gordon Kampe, Professor für Komposition und Musiktheorie HfMT; Rudolf Kelber, Kirchenmusikdirektor i.R.; Mücke Quinckhardt, Geschäftsführerin Jazzbüro Hamburg e.V.; Andrea Rothaug, Geschäftsführerin RockCity Hamburg e.V. und Elena Wätjen, Persönliche Referentin des Generalintendanten, HamburgMusik gGmbH.

Aus dem Musikstadtfonds 2019 geförderte Projekte:

barner 16/alsterarbeit gGmbH: Der 30jährige Beat – 30 Jahre Station 17

5.000 Euro

Big Band Port Hamburg e.V.: Peer-Group Concerts – Workshops 2019

10.000 Euro

Ulrich Bildstein: Derek Jarmans Garden

5.000 Euro

Birdland Hamburg GbR W. Reichert: Saturday Night Live Jazz

10.000 Euro

Cooltur Connect e.V.: fresh sounds: – seidenstraße vol. 5

15.000 Euro

ensemble reflektor e.V.: ensemble reflektor _Liebeslied

5.000 Euro

Ensemble Schirokko Hamburg GbR: Oper am Gänsemarkt reloaded

30.000 Euro

4 fakultät Simon Roessler GbR: 4fakultät

10.000 Euro

Fat Jazz urban exchange e.V.: FatJazz urban exchange

30.000 Euro

Thomas Fleischhauer: Konzert Rossburger Report

5.000 Euro

Gitarre Hamburg.de gem. GmbH: Hamburger Gitarrentage 2019

10.000 Euro

Heinz Erich Gödecke: Astrea

7.000 Euro

Hafenklang Kultur e.V.: Kontrapunkt

15.000 Euro

Hamburger Ratsmusik e.V.: elbwärts 2019

5.000 Euro

Hamburger Singakademie e.V.: Konzert 200 Jahre Singakademie

10.000 Euro

Hauptkirche St. Jacobi: Gertrudenmusik 1607

10.000 Euro

Robert Hedemann: Jazzkombinat Hamburg

10.000 Euro

Jennifer Hymer: Non Piano/Toy Piano Weekend

15.000 Euro

Jazz Federation Hamburg e.V.: Jazz Heroes II

15.000 Euro

Jazzhaus Hamburg e.V.: JazzLab

15.000 Euro

Stefan Jonas: BOOZE CRUISE Festival IV

15.000 Euro

Linda Kauffeldt: Ladies Artists Friends

5.000 Euro

Kinder Kinder e.V.: klangfest – musik für kinder: aufregend anders

30.000 Euro

klub katarakt Festival GbR: klub katarakt 15

45.000 Euro

Felix Knoth: PAPIRIPAR II

35.000 Euro

Vlatko Kucan: Impromptu.Works/The Art of Improvisation

10.000 Euro

Kunst- und Kulturverein White Cube Bergedorf e.V.: White Cube

worldjazz 2019

5.000 Euro

Landesmusikrat Hamburg e.V.: LJJO HH-Workshop/Nachwuchsband und

Schulbigband-Workshops

10.000 Euro

MusicCities Network c/o IHM Interessengemeinschaft Hamburger

Musikwirtschaft: Music Cities Network Artist in Residence (MCN AIR HH)

5.000 Euro

Meltem Susanna Mutlu: 040 Festival

5.000 Euro

popup-records: SOMMER IN ALTONA 2019

30.000 Euro

Rap for Refugees e.V.: Rap for Refugees

5.000 Euro

Manfred Richter: Jubiläumskonzert des Albert Schweitzer Jugend-

Orchesters

8.000 Euro

St. Michaelis Musik gGmbH: G. P. Telemann: Brockes Passion TWV 5:1

10.000 Euro

TONALi gGmbH: TONALi19 Fest und Musikwettbewerb

25.000 Euro

TonArt Hamburg e.V.: TonArt Festival

7.000 Euro

Benjamin Velsinger: Jazz – Materialverwaltung?

10.000 Euro

Verband für aktuelle Musik Hamburg e.V.: blurred edges 2019

45.000 Euro

Verein Gängeviertel e.V.: 10. Gängeviertel-Jubiläum

8.000 Euro

Anna-Monika von Twardowski: Rauschen im Nachtasyl

10.000 Euro

Auftrittsförderung für Landesjugendorchester, Staatliche

Jugendmusikschule, Hochschule für Musik und Theater

20.000 Euro