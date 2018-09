4. Forum Flüchtlingshilfe – AN(ge)KOMMEN IN HAMBURG

Am Freitag, 31. August, findet zum vierten Mal das offene Forum Flüchtlingshilfe statt. Unter dem Motto „AN(ge)KOMMEN IN HAMBURG“ treffen sich engagierte Freiwillige, Hauptamtliche und Geflüchtete auf Kampnagel. Im Mittelpunkt stehen der Austausch, die Information und die Vernetzung untereinander.

Das Forum Flüchtlingshilfe lädt einmal im Jahr zum großen Treffen der freiwilligen und hauptamtlichen Flüchtlingshilfe auf Kampnagel ein. Erwartet werden rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Freitag, 31. August 2018

14.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Kulturfabrik Kampnagel,

Jarrestraße 20, 22303 Hamburg

Der Erste Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher wird das Forum um 14.30 Uhr eröffnen und anschließend über den „Markt der Akteure“ gehen. Hier präsentieren mehr als 150 haupt- und ehrenamtliche Initiative ihre Projekte – so viele wie noch nie. In vier Hallen gibt es Gelegenheit zu Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus finden Panel-Diskussionen mit Fachleuten zu den Themen Wohnen, Arbeit und Nachbarschaft im so genannten „Forum der Akteure“ statt. Am Abend gibt es ein Get Together bei Musik.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hintergrundinformationen

Das Forum Flüchtlingshilfe wurde 2015 ins Leben gerufen und fand zum ersten Mal am 18. Dezember 2015 in der Fischauktionshalle als „offenes Forum“ statt. Seit 2016 ist es auf Kampnagel zu Gast.

Unter dem Dach des Forums gibt es Dialogforen, die das ganze Jahr über Veranstaltungen, Workshops, Ausflüge und Diskussionen organisieren. Das Forum dient der Vernetzung der ehrenamtlichen mit der hauptamtlichen Flüchtlingshilfe.

Während es im Dezember 2015 noch um die Bewältigung akuter Notsituationen und um Vernetzung ging, rückte die Integration in den Folgejahren in den Mittelpunkt. Über die Dialogforen waren freiwillig Engagierte auch an der Erarbeitung des Integrationskonzeptes von 2017 beteiligt.