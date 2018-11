196 Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung vereidigt

Senator Dr. Andreas Dressel hat heute 196 Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung bei einem Festakt im Hamburger Rathaus vereidigt. 119 Frauen und 77 Männer haben zum 1. September dieses Jahres ihre zweijährige Berufsausbildung (Steueranwärter/innen) beziehungsweise zum 1. Oktober ihr dreijähriges duales Studium (Finanzanwärter/innen) an der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg begonnen. Knapp ein Fünftel der Steuer- und Finanzanwärter/innen haben einen Migrationshintergrund, mit Wurzeln zum Beispiel in Afghanistan, Iran und Kasachstan.

Senator Dressel sagte in seiner Rede: „Hamburgs Steuerverwaltung mit ihren rund 3500 Beschäftigten genießt bundesweit einen ausgezeichneten Ruf. Unsere Finanzämter arbeiten gewissenhaft und schnell, im Bundesvergleich steht die Finanzverwaltung seit Jahren auf den Spitzenrängen bei den Bearbeitungszeiten. Aber auch in Punkto Kundenfreundlichkeit liegen wir sehr gut. Helfen Sie mit, dass das so bleibt. Gerade als Beamtinnen und Beamte im Bereich Finanzen und Steuern übernehmen Sie auch eine persönliche Verantwortung für das Funktionieren unseres Staates, unseres Stadtstaates Hamburg. Denn: Es ist eine zentrale staatliche Aufgabe, die Steuern und Abgaben gesetzmäßig festzusetzen und zu erheben. Das alles ist für das Funktionieren unserer Stadt unabdingbar. Sie stehen mit dafür ein, dass ein zentraler Wert wie Gerechtigkeit, konkret die Steuergerechtigkeit, auch praktisch gelebt werden kann. Etwa 30 Milliarden Euro Steuereinnahmen vereinnahmen unsere Finanzämter jährlich, davon verbleiben über 11 Milliarden Euro bei der Stadt. Ohne die vielen guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Steuerverwaltung wäre das nicht möglich. Und deshalb investieren wir: In zusätzliche Ausbildungskapazitäten, in Stellen zur Verbesserung der Beförderungsstellen oder auch in verbesserte IT. Gute Rahmenbedingungen für Ihre Arbeit sind uns wichtig!“

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, werden die Ausbildungskapazitäten für das kommende Jahr noch einmal verstärkt. 2019 wird eine weitere Klasse in der Laufbahngruppe 1 (Mindestvoraussetzung solider Realschulabschluss) geschaffen. Mit den dann vier Ausbildungsklassen und den bereits bestehenden fünf Studiengruppen der Laufbahngruppe 2 (Mindestvoraussetzung Abitur/Fachhochschulreife) können 2019 insgesamt rund 225 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung beziehungsweise das duale Studium beginnen.

Informationen zu Ausbildung und dualem Studium in der Hamburger Steuerverwaltung erhalten Sie auf http://fiskuss.hamburg und auf https://facebook.com/steuerverwaltung.hamburg.