Nachdem in der jüngsten Zeit auch Mauritius, die Seychellen und Äthiopien in Hamburg eine konsularische Vertretung eröffnet haben, liegt die Anzahl der Konsulate in der Freien und Hansestadt Hamburg nun bei genau 100.

100 Konsulate in Hamburg

Damit zählt Hamburg zu den drei bedeutendsten Konsularstandorten in der Bundesrepublik Deutschland.

Die aktuelle Liste aller in unserer Stadt ansässigen konsularischen Vertretungen finden Interessierte unter www.hamburg.de/konsulateIn der langen Nacht der Konsulate am 16. Mai 2017 werden sich ca. 35 konsularische Vertretungen der Öffentlichkeit präsentieren.