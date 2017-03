10 Jahre K3 auf Kampnagel

K3 – Zentrum für Choreographie feiert 10-jähriges Jubiläum und verlängert den Vertrag mit der Leiterin Kerstin Evert

Mit dem Jubiläumsfestival TOGETHERAPART feiert K3 – Zentrum für Choreographie Ι Tanzplan Hamburg in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Mittelpunkt des Festivals bilden die Produktionen von drei internationalen Residenzen: Arkadi Zaides aus Israel/Belarus, Marble Crowd aus Island und Bersani Ι D’Agostin aus Italien. In ihren Arbeiten gehen sie der Frage nach dem Schaffensprozess, dem Bestehen und dem Verlust einer europäischen Gemeinschaft und ihres Zusammenhalts nach. Zum Auftakt des Festivals ist am 30. März eine Produktion von Deter Ι Müller Ι Martini zu sehen, die im Rahmen des K3-Residenzprogramms 2016/17 produziert wurde. Anschließend wird das Festival mit einem Festakt eröffnet. Passend zum 10-jährigen Jubiläum wurde auch der Vertrag mit Dr. Kerstin Evert als Leiterin von K3 um weitere fünf Jahre bis 2022 verlängert. Die Theaterwissenschaftlerin hatte das Zentrum 2006 gegründet und hat seither die Leitung inne.

Kultursenator Dr. Carsten Brosda: „K3 hat sich weit über die Grenzen der Stadt hinaus als feste Größe für zeitgenössischen Tanz und moderne Choreographie etabliert. Mit seinem Jubiläumsfestival demonstriert das Zentrum für Choreographie die gesellschaftliche und kulturelle Kraft des Tanztheaters. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in der Zukunft gemeinsam mit Kerstin Evert als Leiterin von K3 weiter daran arbeiten, den Tanz in allen seinen Facetten stärker in Hamburg zu etablieren.“

Amelie Deuflhard, Intendantin Kampnagel: „Ich beglückwünsche Kerstin Evert zu zehn erfolgreichen Jahren des K3-Bestehens, die in dem Festival TOGETHERAPART einen Höhepunkt zeigen. Besonders das Format der jährlichen Residenzen stellt ein einmaliges und bewährtes Konzept dar und betont sowohl die Relevanz als auch das Potenzial der Freien Szene. Die Verlängerung des Vertrages von Frau Evert sichert uns eine spannende Entwicklung des Zentrums.“

Dr. Kerstin Evert: „Es freut mich sehr, die 10jährige Aufbau- und Entwicklungsarbeit fortzusetzen, die Arbeitsschwerpunkte des choreographischen Zentrums K3 zu vertiefen und damit den zeitgenössischen Tanz als Kunstform in Hamburg weiter stärken zu können. Dazu gehört die Weiterentwicklung des Residenzprogramms, weitere internationale Kooperationen sowie der Ausbau des Bereichs Tanzvermittlung und Tanz für junges Publikum.“

Evert war von 2002 bis 2006 bereits als Dramaturgin auf Kampnagel tätig. Sie ist Mitglied verschiedener Jurys und Beratungsgremien und unterrichtete als Dozentin in mehreren internationalen Städten. Insbesondere durch ihr Konzept der achtmonatigen Residenzprogramme für junge Künstlerinnen und Künstler auf K3 hat Kerstin Evert eine wichtige Plattform für zeitgenössischen Tanz geschaffen, die in dieser Form international einmalig ist.

Weitere Festivalproduktionen zeigen das Ensemble Resonanz und das Duo deufert&plischke. Im Rahmen eines dreitägigen Symposiums werden zudem die Produktionsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern Thema sein.

Ausführliche Informationen zum Jubiläumsfestival finden Sie hier: http://www.k3-hamburg.de/de/programmheft/pdf/TA_PROGRAMM_WEB_FIN.pdf.