1. MAI: SOLIDARITÄT – VIELFALT – GERECHTIGKEIT

Unter dem Motto „Solidarität – Vielfalt – Gerechtigkeit“ rufen Hamburgs Gewerkschaften zum 1. Mai zu Aktionen in Barmbek, Bergedorf und Harburg auf





Am Tag der Arbeit gehen wir wieder auf die Straße – mit Dir!

Wir stehen für Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit. Dafür kämpfen Gewerkschaften!

Die Große Koalition hat sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einiges vorgenommen. Aber das reicht nicht. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit, mehr solidarische Politik, mehr Förderung der Vielfalt. Wir werden die Bundesregierung drängen, die politischen Weichen in die richtige Richtung zu stellen: Solidarität statt gesellschaftliche Spaltung und Ausgrenzung, klare Kante gegen Rassismus und extreme Rechte.

Hier geht es zum Aufruf des DGB zum Tag der Arbeit 2018

Alle Infos zu unserer zentralen Demonstration und Kundgebung in Hamburg, sowie denen in Bergedorf und Harburg:

Hamburg

11:00 Uhr: 1. Mai Demonstration

Für gute Arbeit, gute Bildung, soziale Stadt

Treffpunkt: S-Bahnhof Ohlsdorf

Von dort geht es über die Fuhlsbüttler Straße bis zum Museum der Arbeit.

12:00 Uhr: Kundgebung

Bert-Kaempfert-Platz / Museum der Arbeit

Anschließend Konzert mit Bernadette La Hengst.

Redner/-innen:

Katja Karger, DGB-Vorsitzende Hamburg

Hans-Jürgen Urban, IG-Metall-Hauptvorstand

Robert Gaudl – DGB-Jugend Hamburg

Bergedorf

10:00 Uhr: 1. Mai Demonstration

Treffpunkt: Lohbrügger Markt

11 Uhr: Kundgebung, Rathauspark

Redner:

Ulf von Krenski, Bezirksamt Bergedorf

Ernst Heilmann, DGB Bergedorf

Fabio de Masi, MdB/ Die Linke

Harburg

10:00 Uhr: 1. Mai Demonstration

Treffpunkt: Harburger Marktplatz (Sand)

11:00 Uhr: Kundgebung, Kulturzentrum Rieckhof, Rieckhoffstraße 12

Redner/-innen:

Brigit Rajski, Bezirksversammlung Harburg

Rajko Pientka, IG BCE

Olaf Wüpperling, Betriebsrat Vibracoustic